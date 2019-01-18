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      Коломойський робить ставки не тільки на Зеленського, – Фурса

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      Коломойський робить ставки не тільки на Зеленського, – Фурса
      Коломойський робить ставки не тільки на Зеленського, – Фурса / Фото з відкритих джерел

      Багато експертів українського бізнесмена Ігора Коломойського пов'язують з коміком Володимиром Зеленським, який нещодавно заявив, що йде в президенти. Натомість дехто вважає, що олігарх має і інші ставки.

      Про це розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами Фурси, є питання, чи всі ставки пана Коломойського тільки на Зеленського.

      Експерти вважають, що пан Коломойський розкручує також депутата Олександра Шевченка. Стосовно Зеленського – це точно одна ставка. Чи є ще інші? Так,
      – заявив Фурса.

      Варто додати, що 24 канал повідомляв, що український олігарх Ігор Коломойський втік до ізраїльського містечка Герцлія, там він переховується від американського Федерального бюро розслідувань через те, що у вони відкрили справу проти Коломойського.

      "Бізнес-імперії Коломойського загрожує крах, тому що поки претензії мала лише Україна і це було ні про що насправді. Але до цього може дістатися американське правосуддя,  тут вже буде серйозна дія. Якщо ФБР і далі буде цікавитися паном Коломойським, то нікуди з Ізраїля він не поїде взагалі", – відповів фінансовий аналітик.

      Він зазначив, що теоретично, США може заморозити активи українського бізнесмена, поки він у Ізраїлі. Фурсу здивувало, що досі ці активи не заморожені, тому що Україна вже має позов до пана Коломойського та Боголюбова.

      Коли ми дивимося змагання у судах НБУ і державного "ПриватБанку" з Коломойським, то дуже часто і прокуратура, і Служба безпеки грають на стороні саме пана олігарха, а ніяк не на стороні держави. Адже ми знаємо, що він дуже добре вміє працювати з судами і, як виявляється, з правоохоронними органами також. Коломойський має більше немає можливості для того, щоб зацікавити суди,
      – додав Фурса.

      Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" з'ясували, що у коміка Володимира Зеленського, який нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у Президента України, досі існує кінобізнес у Росії. Після цього Зеленський відреагував на журналістське розслідування та заявив, що не працює на території країни-окупанта.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Коломойський Новини США Бізнес
      Джерело: 24 канал
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