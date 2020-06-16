На підтримку у боротьбі з коронавірусом. У період карантину компанія "Фармак" не зупиняла виробництво, та навіть збільшила виготовлення деяких необхідних ліків для українців та пацієнтів у різних куточках світу.

Зокрема й тих, що входять до ухваленого протоколу лікування COVID-19. До того ж, в умовах дефіциту антисептиків, запустила виробництво дезінфікуючих засобів, якими були забезпечені не лише співробітники компанії, а й медики та військові. Компанія виконала усі свої зобов’язання перед партнерами та не порушила жодного контракту, у тому числі міжнародного.

Не дивлячись на усі труднощі, ми змогли не тільки не зупинити виробництво,а й значно підвищити виробництво деяких препаратів в декілька разів не тільки для населення України, а й для таких країн, як Франція, Швеція, Мексика, Ірак, Австралія та багатьох інших. На сьогоднішній день ми працюємо в штатному режимі, всі лінії продовжують випускати ліки, згідно з затвердженими планами,

– розповів операційний директор АТ "Фармак" Павло Павлик.

Аби не зупиняти виробництво, в умовах карантину компанія запровадила низку заходів безпеки. Зокрема, було значно підвищено рівень санітарних вимог та гігієни на виробництві. Понад 500 співробітників переведено на віддалений режим роботи.

"Віддалений режим роботи надав нам можливість повноцінно користуватись воркспейсом. Відпала можливість персональних зустрічей, тому що вони були заборонені, ми всі перейшли на онлайн-зустрічі. Це був дуже цікавий досвід", – зазначила фахівець департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Яна Чернюк.

Ще для понад тисячі співробітників, зайнятих на виробництві, було організоване щоденне безкоштовне транспортування, яке діє і нині.

Наші співробітники не могли працювати дистанційно, оскільки такі великі прилади неможливо доставити додому. Тому оперативна доставка співробітників дала нам змогу працювати безперебійно,

– сказала начальник аналітичної лабораторії АТ "Фармак" Юлія Кондратова.

Благодійний фонд родини Жебрівських закупив три апарати штучної вентиляції легень американського виробництва та інше обладнання для облаштування палат інтенсивної терапії для лікарень Києва, Шостки Сумської області та Ружина Житомирської області.