Над розробкою унікальних шортів працювали з 2019 року. Як розповіла керівниця проєкту Ліза Гібсон, компанію на їх створення надихнули дівчата-підлітки.

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Перші у світі шорти із захистом від протікань

Компанія Nike повідомила, що шорти мають двошарову ластовицю й тонку підкладку. Це допоможе абсорбувати кров у разі протікання. Як повідомив виробник, модель представили у двох кольорах чорному й темно-синьому.

Страх протікання дуже реальний, він є не лише в підлітковому віці. Ми дійсно хотіли створити дизайн, який би підтримував тіло в русі, щоб люди могли зробити спорт щоденною звичкою,

– заявила Ліза Гібсон, старша менеджерка проєкту з інновацій в одязі Nike.

Гібсон також розповіла, що дівчата-підлітки у віці 14 років, частіше кидають заняття спортом, ніж хлопці. Під час занять частіше відбувається протікання, тому дівчата відчувають страх. Аби допомогти це подолати – компанія розробила унікальну модель. Хоча дівчата-підлітки покидають спорт не лише через менструації, проте у компанії хочуть убезпечити юних спортсменок і дозволити їм менше відчувати страх через протікання.

Окрім того, компанія мала на меті створити продукт, який би забезпечував захист. Також розробники працювали над тим, щоб шорти були комфортні під час використання засобів особистої гігієни, але без додатково обсягу.

"Ми дійсно хотіли розробити дизайн для тіла в русі та як резерву, щоб люди могли продовжувати робити спорт щоденною", – підкреслили у компанії.

Зараз шорти вже можна замовити на офіційному сайті. Їх ціна – близько 1500 гривень. Проте нині модель доступна лише у чорному кольорі.

В Іспанії запровадили менструальну відпустку

Уряд Іспанії схвалив закон про надання оплачуваної відпустки на лікування жінкам, які страждають від сильних менструальних болів. Тривалість лікарняного не визначена часом, проте треба мати дозвіл лікаря.

Міністерка з питань рівності Ірен Монтеро заявила, що менструація більше не буде табу. За її словами, жінки більше не повинні приймати знеболювальні препарати перед виходом на роботу й приховувати біль, через який так важко працювати.

Наразі менструальна відпустка надається лише в декількох країнах світу, таких як Японія, Індонезія та Замбія.