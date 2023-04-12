Середа, 12 квітня, – це уже 413 доба героїчного спротиву російській агресії. Про найголовніші події за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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