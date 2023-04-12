Середа, 12 квітня, – це уже 413 доба героїчного спротиву російськійагресії. Про найголовніші події за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу. Дивіться також Роковини деокупації Сумщини, уряд розширив права військкоматів: хронологія 412 дня війни 06:15 В Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Там зазначили, що окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти практично на усіх напрямках. Протягом доби ворог завдав1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. НаЛиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили72 атаки. Власне, на цих ділянках противник безрезультатно намагається наступати. ВодночасАвіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах окупантівта військової техніки. Наші захисники ліквідували 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10", а також підрозділи ракетних військ і артилеріїуразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та2 станції радіоелектронної боротьби. 02:46 Глава Пентагона США Ллойд Остін запевнив, що Збройні Сили мають усе необхідне для контрнаступу. Водночас він не уточнив, коли саме наші військові можуть розпочати чергову хвилю деокупації українських міст і сіл. 02:00 Загарбники зґвалтували та вбили в Горлівці Любов Блонську. Відомо, що вона булаколаборанткою. 00:53 Ворожі ЗМІ пишуть, що на Луганщині "загадково зникло" 100 росіян, яких було мобілізовано у лави "другої армії світу". Згодом стало відомо, що вони не хотіли підписувати контракт зПВК "Вагнера". 00:07 Російські окупанти вкотре порушили Женевські конвенції та стратили українського полоненого. Відповідне відео поширили користувачі соцмереж та телеграм-каналів. Разом з тим в Офісі Президента констатували, що ворог за все відповість.