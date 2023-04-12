Середа, 12 квітня, – це уже 413 доба героїчного спротиву російській агресії. Про найголовніші події за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:15 В Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Там зазначили, що окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти практично на усіх напрямках. Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили 72 атаки. Власне, на цих ділянках противник безрезультатно намагається наступати.

Водночас Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах окупантів та військової техніки. Наші захисники ліквідували 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10", а також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 станції радіоелектронної боротьби.