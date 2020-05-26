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Копи-ґвалтівники у Кагарлику, реформа СБУ – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 25 травня – у Кагарлицькому райвідділку поліції 2 працівників копів звинуватили у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка, а також у знущанні зі ще одного свідка. Зеленський запропонував законопроєкт, який мав удосконалити організаційно-правові засади діяльності СБУ, тобто реформувати спецслужбу. Але ВРУ відправила його на повторне читання.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

У Нацполіції створили департамент захисту інтересів суспільства та держави. Проте чим він займатиметься наразі, не до кінця відомо.

Реформа поліції закінчилася ще листопаді 2016 року, але всі структури за останні роки Аваков звів нанівець. Проте Зеленський переконаний в іншому.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Зґвалтування у Кагарлику Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини України Гуд найт Юкрейн
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