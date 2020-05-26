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Копы-насильники в Кагарлыке, реформа СБУ – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 25 мая – в Кагарлыкском райотделе полиции 2 копов обвинили в изнасиловании и избиении женщины-свидетеля, а также в издевательстве над еще одним свидетелем. Зеленский предложил законопроект, который должен усовершенствовать организационно-правовые основы деятельности СБУ, то есть реформировать спецслужбу. Но ВРУ отправила его на повторное чтение.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

В Нацполиции создали департамент защиты интересов общества и государства. Однако чем он будет заниматься, пока не до конца известно.

Реформа полиции закончилась еще в ноябре 2016 года, но все структуры за последние годы Аваков свел на нет. Однако Зеленский убежден в другом.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Изнасилование в Кагарлике Министерство внутренних дел Полиция Новости Украины Гуд найт Юкрейн
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