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Уповільнює старіння та зміцнює імунітет: чим вино корисне для організму

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Корисні властивості вина
Корисні властивості вина / unsplash.com

Здавна вино пили не лише для задоволення, а й для покращення самопочуття. Сучасні дослідження доводять, що цей напій справді має багато корисних властивостей.

Легендарний Гіппократ вважав вино ліками і прописував його як жарознижуючий та антисептичний засіб. Також він вважав, що цей напій бадьорить і має сечогінні властивості.

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У давні часи вино пили ще й з гігієнічних міркувань, оскільки сира вода часто була збудником небезпечних хвороб та епідемій.

Корисні властивості вина
Про корисні властивості вина знали ще стародавні єгиптяни

Сучасні дослідження стверджують, що вино зміцнює імунітет, якщо, звісно, вживати його в розумних дозах – не більше 150-200 мл в день.

Американська асоціація дієтологів включила вино у п’ятірку найбільш здорових продуктів. А все завдяки підвищеному вмісту натуральних антиоксидантів у цьому продукті. Вино допомагає нашому організму захиститися від раку, а також сприяє уповільненню окислювальних процесів, пов'язаних з дією вільних радикалів. І тим самим значно уповільнює процеси старіння.

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Білі і червоні вина також добре впливають на серцево-судинну систему. Якщо ви страждаєте від ослабленої діяльності серцевого м'яза, доречними будуть кілька келихів білого вина на тиждень. А червоне вино може сприяти нормалізації рівня гемоглобіну в крові, а також зниженню рівня холестерину. Червоне вино знижує ризик зайвої ваги, утворення тромбів і розвитку таких захворювань, як інсульт та інфаркт міокарда.

Корисні властивості вина
Вино добре впливає на серцево-судинну систему

Натуральні вина мають відмінну загальнозміцнюючу дію, вони допомагають швидше відновлюватися після переломів і різних захворювань кісткового апарату людини.

Втім, пам’ятайте: вино приносить користь, лише якщо його споживати в помірних кількостях.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Алкоголь Винні традиції
Джерело: 24 канал
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