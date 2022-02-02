Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксували 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед нових пацієнтів 4 190 дітей та 940 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
Актуально Як відрізнити коронавірус від застуди: порада МОЗ
На жаль, хвороба забрала життя ще 204 людей. Тим часом виписали у зв'язку з одужанням аж 9 894 пацієнти.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- м. Київ – 2 499;
- Вінницька область – 1 252;
- Волинська область – 1 016;
- Дніпропетровська область – 1 732;
- Донецька область – 1 558;
- Житомирська область – 1 581;
- Закарпатська область – 773;
- Запорізька область – 963;
- Івано-Франківська область – 1 330;
- Київська область – 1 409;
- Кіровоградська область – 310;
- Луганська область – 869;
- Львівська область – 2 953;
- Миколаївська область – 816;
- Одеська область – 2 725;
- Полтавська область – 1171;
- Рівненська область – 1 695;
- Сумська область – 1 499;
- Тернопільська область – 1 329;
- Харківська область – 2121;
- Херсонська область – 837;
- Хмельницька область – 1 766;
- Черкаська область – 940;
- Чернівецька область – 988;
- Чернігівська область – 882.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності в країні
Станом на 2 січня в Україні виявили 4 130 277 хворих на коронавірус. 3 641 474 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 599 пацієнтів не зуміли подолати хворобу.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
В Україні зростає кількість охочих на бустерну дозу COVID-вакцини
Джерело: МОЗ
Вчора, 1 лютого, бустерну дозу вакцини проти коронавірусу зробили понад 20 тисяч українців. Натомість позавчора третє щеплення зробили більш ніж 17 тисяч людей.
Тим часом додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну дозу – 21 450 людей.
Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, проти коронавірусу вакцинували 15 373 130 мешканців України:
- 15 373 128 з них отримали 1 дозу, 14 672 260 – 2 дози,
- 17 892 – додаткову дозу,
- а ще 377 548 – бустерну дозу.
Загалом в країні провели 30 440 828 COVID-щеплень.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
У яких регіонах України можуть запровадити червону зону: перелік МОЗ
Джерело: 24 канал
Під час брифінгу 2 лютого головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що невдовзі у червону зону карантину можуть перейти ще 6 областей:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Одеська область,
- Сумська область.
За словами Кузіна, в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація. Проте є й позитивний момент – наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж під час минулої хвилі.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Кількість госпіталізованих дітей зросла втричі
Джерело: 24 канал
Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що від початку року кількість госпіталізованих через коронавірус дітей зросла в 3 рази. Станом на 2 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби.
Як захистити дітей від коронавірусуВ Україні можна вакцинувати дітей від 12 років. Для цього використовується вакцина Comirnaty від Pfizer. Згідно з даними CDC, препарат на 93% ефективний проти госпіталізації підлітків у віці від 12 до 18 років. Батькам молодших дітей у МОЗ радять нагадати своїй малечі про те, як мити руки, розповісти про етикет кашлю та навчити фізичній дистанції.
У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону
Джерело: 24 канал
За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз.
Втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.
Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Увага Лідерка збірної України з біатлону Білосюк захворіла на COVID-19 перед Олімпіадою-2022
Новини про коронавірус у світі 2 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 2 лютого у світі виявили понад 381 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.
Іспанія скоротила термін дії антиген-тестів для туристів
Джерело: The Local
Так, з 1 лютого туристи, які обрали тест на антиген для в'їзду в Іспанію, зобов'язані зробити його протягом 24 годин до прибуття. Попередні правила Іспанії щодо антиген-тестів вимагали, щоб мандрівники проходили тестування протягом 48 годин до прибуття в країну.
Дослідження про коронавірус
Ризик потрапити в лікарню з COVID-19 для нещеплених у 23 рази вищий
Джерело: СDC
Невакциновані проти коронавірусу ризикують опинитися в лікарні з COVID-19 у 23 рази частіше за тих, хто отримав бустерну дозу.
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провели дослідження на основі даних про стаціонарне лікування в окрузі Лос-Анджелес.