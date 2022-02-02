Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксували 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед нових пацієнтів 4 190 дітей та 940 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Актуально Як відрізнити коронавірус від застуди: порада МОЗ

На жаль, хвороба забрала життя ще 204 людей. Тим часом виписали у зв'язку з одужанням аж 9 894 пацієнти.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

м. Київ – 2 499;

Вінницька область – 1 252;

Волинська область – 1 016;

Дніпропетровська область – 1 732;

Донецька область – 1 558;

Житомирська область – 1 581;

Закарпатська область – 773;

Запорізька область – 963;

Івано-Франківська область – 1 330;

Київська область – 1 409;

Кіровоградська область – 310;

Луганська область – 869;

Львівська область – 2 953;

Миколаївська область – 816;

Одеська область – 2 725;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1 695;

Сумська область – 1 499;

Тернопільська область – 1 329;

Харківська область – 2121;

Херсонська область – 837;

Хмельницька область – 1 766;

Черкаська область – 940;

Чернівецька область – 988;

Чернігівська область – 882.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 2 січня в Україні виявили 4 130 277 хворих на коронавірус. 3 641 474 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 599 пацієнтів не зуміли подолати хворобу.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 206 854 ПЛР-тести для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

В Україні зростає кількість охочих на бустерну дозу COVID-вакцини

Джерело: МОЗ

Вчора, 1 лютого, бустерну дозу вакцини проти коронавірусу зробили понад 20 тисяч українців. Натомість позавчора третє щеплення зробили більш ніж 17 тисяч людей.

Тим часом додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну дозу – 21 450 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, проти коронавірусу вакцинували 15 373 130 мешканців України:

15 373 128 з них отримали 1 дозу, 14 672 260 – 2 дози,

17 892 – додаткову дозу,

а ще 377 548 – бустерну дозу.

Загалом в країні провели 30 440 828 COVID-щеплень.

Зверніть увагу: у "Дії" з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в перший день отримання щеплення, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

У яких регіонах України можуть запровадити червону зону: перелік МОЗ

Джерело: 24 канал

Під час брифінгу 2 лютого головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що невдовзі у червону зону карантину можуть перейти ще 6 областей:

Волинська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Одеська область,

Сумська область.

За словами Кузіна, в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація. Проте є й позитивний момент – наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж під час минулої хвилі.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Кількість госпіталізованих дітей зросла втричі

Джерело: 24 канал

Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що від початку року кількість госпіталізованих через коронавірус дітей зросла в 3 рази. Станом на 2 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби.

Як захистити дітей від коронавірусу В Україні можна вакцинувати дітей від 12 років. Для цього використовується вакцина Comirnaty від Pfizer. Згідно з даними CDC, препарат на 93% ефективний проти госпіталізації підлітків у віці від 12 до 18 років. Батькам молодших дітей у МОЗ радять нагадати своїй малечі про те, як мити руки, розповісти про етикет кашлю та навчити фізичній дистанції.

У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону

Джерело: 24 канал

За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз.

Втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.

За даними МОЗ, Україна зараз має понад 2 мільйони доз вакцини Moderna, вона доступна в усіх куточках країни.



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Увага Лідерка збірної України з біатлону Білосюк захворіла на COVID-19 перед Олімпіадою-2022

Новини про коронавірус у світі 2 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 2 лютого у світі виявили понад 381 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

Іспанія скоротила термін дії антиген-тестів для туристів

Джерело: The Local

Так, з 1 лютого туристи, які обрали тест на антиген для в'їзду в Іспанію, зобов'язані зробити його протягом 24 годин до прибуття. Попередні правила Іспанії щодо антиген-тестів вимагали, щоб мандрівники проходили тестування протягом 48 годин до прибуття в країну.

Дослідження про коронавірус

Ризик потрапити в лікарню з COVID-19 для нещеплених у 23 рази вищий

Джерело: СDC

Невакциновані проти коронавірусу ризикують опинитися в лікарні з COVID-19 у 23 рази частіше за тих, хто отримав бустерну дозу.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провели дослідження на основі даних про стаціонарне лікування в окрузі Лос-Анджелес.