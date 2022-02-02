Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов – 4 190 детей и 940 медработников. В больницы госпитализировали 4 314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

Актуально Как отличить коронавирус от простуды: совет Минздрава

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением аж 9 894 пациентов.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте город Киев.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

г. Киев – 2 499;

Винницкая область – 1 252;

Волынская область – 1 016;

Днепропетровская область – 1 732;

Донецкая область – 1 558;

Житомирская область – 1 581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1 330;

Киевская область – 1 409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2 953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2 725;

Полтавская область – 1171;

Ровненская область – 1 695;

Сумская область – 1 499;

Тернопольская область – 1 329;

Харьковская область – 2 121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1 766;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 2 января в Украине обнаружили 4 130 277 больных коронавирусом. 3 641 474 из них уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, 100 599 пациентов не сумели преодолеть болезнь.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 18 206 854 ПЦР-теста для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

В Украине растет количество желающих бустерную дозу COVID-вакцины

Источник: Минздрав

Вчера, 1 февраля, бустерную дозу вакцины против коронавируса сделали свыше 20 тысяч украинцев. А позавчера третью прививку сделали более 17 тысяч человек.

Между тем дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля 2021 года, против коронавируса вакцинировали 15 373 130 жителей Украины:

15 373 128 из них получили 1 дозу, 14 672 260 – 2 дозы,

17 892 – дополнительную дозу,

а еще 377 548 – бустерную дозу.

В целом в стране провели 30 440 828 COVID-прививок.

Обратите внимание: в сервисе "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно в первый день получения прививки, как только медики введут данные о вакцинации в ЕСЗ. Срок действия сертификата составляет 270 дней со времени получения бустерной дозы.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

В каких регионах Украины могут ввести красную зону: перечень Минздрава

Источник: 24 канал

Во время брифинга 2 февраля главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что вскоре в красную зону карантина могут перейти еще 6 областей:

Волынская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Сумская область.

По словам Кузина, в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация. Однако есть и положительный момент – сейчас в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем во время прошлой волны.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Число госпитализированных детей выросло втрое

Источник: 24 канал

Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что с начала года количество госпитализированных из-за коронавируса детей выросло в 3 раза. По состоянию на 2 февраля на стационарном лечении находится почти 2,5 тысячи детей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.

Как защитить детей от коронавируса В Украине можно вакцинировать детей с 12 лет. Для этого используется вакцина Comirnaty от Pfizer. Согласно данным CDC, препарат на 93% эффективен против госпитализации подростков в возрасте с 12 до 18 лет. Родителям младших детей в Минздраве советуют напомнить своим малышам о том, как мыть руки, рассказать об этикете кашля и научить физической дистанции.

В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона

Источник: 24 канал

По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз.

Впрочем, после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы.

По данным Минздрава, Украина сейчас имеет больше 2 миллионов доз вакцины Moderna, она доступна во всех уголках страны.



Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Внимание Лидер сборной Украины по биатлону Билосюк заболела COVID-19 перед Олимпиадой-2022

Новости о коронавирусе в мире 2 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 2 февраля в мире обнаружили свыше 381 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

Испания сократила срок действия антиген-тестов для туристов

Источник: The Local

Так, с 1 февраля туристы, которые выбрали тест на антиген для въезда в Испанию, обязаны сделать его в течение 24 часов до прибытия. Предыдущие правила Испании в отношении антиген-тестов требовали, чтобы путешественники проходили тестирование в течение 48 часов до прибытия в страну.

Исследования коронавируса

Риск попасть в больницу с COVID-19 для непривитых в 23 раза выше

Источник: СDC

Невакцинированные против коронавируса рискуют оказаться в больнице с COVID-19 в 23 раза чаще тех, кто получил бустерную дозу.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес.