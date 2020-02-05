Коронавірус: китаянка прикинулася хворою та налякала ґвалтівника: фото

У Китайському місті Цзіншань дівчина відлякала ґвалтівника через згадку про коронавірус. Вона заявила, що тільки повернулася з Уханя і почала кашляти.

В спальню до дівчини вдерся 25-річний хлопець на ім'я Чжао, про це пише вилання Daily Mail.

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Він накинувся на неї та почав намагатися заткнути їй рота. Дівчина намагалася відштовхнути хлопця і почала кашляти.

Я тільки повернулася з Уханя і сиджу сама вдома, тому що заразилася там і тепер перебуваю на карантині,

– почала кричати дівчина.

Відразу після цього Чжао відпустив її та втік, прихопивши з собою понад 3000 юанів – близько 11 тисяч гривень.

Поліції було складно зловити хлопця по гарячих слідах через те, що практично всі люди ходять у масках, щоб захиститися від вірусу. Однак вже через кілька днів Чжао до поліцейських привів власний батько – і він зізнався у скоєному.



Дівчина врятувалась від гвалтівника завдяки коронавірусу/Джерело: 24tv.ua

Важливо! Через смертельну пневмонію, викликану новим видом коронавірусу, померли вже 493 людини. Понад 24500 – заразилися. Новий коронавірус дістався до Таїланду, Японії, Сінгапуру, Тайваню, Малайзії, Австралії, Південної Кореї, Франції, Іспанії, Італії, В'єтнаму, США, Німеччини, Канади, ОАЕ, Індії, Філіппін, Фінляндії, Непалу, Камбоджі, Шрі-Ланки та Росії.В Україні не зафіксовано жодного випадку.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу