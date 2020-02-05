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      Коронавирус: китаянка притворилась больной и напугала насильника: фото

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      Китаянка притворилась больной коронавирусом и напугала насильника / Getty images

      В Китайском городе Цзиншань девушка отпугнула насильника через упоминание о коронавирусе. Она заявила, что только вернулась из Уханя и начала кашлять.

      В спальню к девушке ворвался 25-летний парень по имени Чжао, об этом пишет издание Daily Mail.

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      Он набросился на нее и начал пытаться заткнуть ей рот. Девушка пыталась оттолкнуть парня и начала кашлять.

      Я только вернулась из Уханя и сижу сама дома, потому что заразилась там и теперь нахожусь на карантине,
      – начала кричать девушка.

      Сразу после этого Чжао отпустил ее и убежал, прихватив с собой более 3 000 юаней – около 11 тысяч гривен.

      Полиции было сложно поймать парня по горячим следам из-за того, что практически все люди ходят в масках, чтобы защититься от вируса. Однако уже через несколько дней Чжао к полицейским привел собственный отец – и он признался в содеянном.

      Коронавірус
      Девушка спаслась от насильника благодаря коронавирусу/Источник: 24tv.ua

      Важно! Из-за смертельной пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, умерли уже 493 человека. Более 24 500 – заразились. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России. В Украине не зафиксировано ни одного случая.

      міфи та правда про коронавірус картинка 24 канал
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Коронавирус 2020 Медицина Китай Изнасилование
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