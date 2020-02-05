Коронавирус: китаянка притворилась больной и напугала насильника: фото

В Китайском городе Цзиншань девушка отпугнула насильника через упоминание о коронавирусе. Она заявила, что только вернулась из Уханя и начала кашлять.

В спальню к девушке ворвался 25-летний парень по имени Чжао, об этом пишет издание Daily Mail.

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Он набросился на нее и начал пытаться заткнуть ей рот. Девушка пыталась оттолкнуть парня и начала кашлять.

Я только вернулась из Уханя и сижу сама дома, потому что заразилась там и теперь нахожусь на карантине,

– начала кричать девушка.

Сразу после этого Чжао отпустил ее и убежал, прихватив с собой более 3 000 юаней – около 11 тысяч гривен.

Полиции было сложно поймать парня по горячим следам из-за того, что практически все люди ходят в масках, чтобы защититься от вируса. Однако уже через несколько дней Чжао к полицейским привел собственный отец – и он признался в содеянном.



Девушка спаслась от насильника благодаря коронавирусу/Источник: 24tv.ua

Важно! Из-за смертельной пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, умерли уже 493 человека. Более 24 500 – заразились. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России. В Украине не зафиксировано ни одного случая.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала