Его смерть ставит символическую точку в судьбе русских националистов. Они все поддержали Кремль в 2014 году, но Москва от них все равно избавилась.

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До войны русские националисты критиковали Путина, боролись с мигрантами и мечтали о переустройстве страны. Они твердили, что Россия – недостаточно русское государство. Но когда случилась аннексия полуострова – националисты попали в кремлевскую ловушку и так и не смогли из нее выбраться.

Они объявили себя главными союзниками властей:

стали призывать Москву к полномасштабному вторжению в Украину;

требовали танковых клиньев и бомбардировок Киева;

собирали деньги для российских боевиков на Донбассе – и сами ехали воевать с украинской армией.

Они не учли одного.

В России патриотизм может быть только государственным

Любой патриот должен сперва получить одобрение властей. Кремлю не нужны искренние попутчики, потому что он ощущает в них угрозу.

Сегодня они поддерживают Москву, а завтра могут решить, что Путин – недостаточно Путин и начнут его критиковать.

Москва вовсе не собиралась подыгрывать российским ультраправым. Покуда они пели в унисон с российским телевизором – им не мешали. Позволяли изгаляться по поводу Украины. Приглашали в эфиры и закрывали глаза на всякую самодеятельность, вроде сбора денег для боевиков.

Но перелом наступил уже в 2017 году. Примерно тогда стало ясно, что интересы Кремля и их добровольных союзников из националистических кружков – разошлись.

Националисты мечтали о том, что аннексия Крыма станет началом глобальных изменений. Они цитировали Столыпина, веря, что лишь великие потрясения создадут "великую Россию".

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Они в душе аплодировали западным санкциям, потому что те, по их мнению, рождали пространство для перестройки государства. Они мечтали о том, чтобы Россия стала в полной мере сувереном – способным не только Крым забрать, но и собственные госкомпании заставить его обслуживать.

Они не учли лишь одного.

Кремль не собирался при помощи аннексии Крыма переучреждать Россию

Он мечтал Россию наглухо законсервировать. Потому что одна из целей современной российской элиты – окончательно забетонировать ситуацию, избавившись от угрозы появления внесистемных игроков.

Путин не хотел повышать градус политической активности. Наоборот – он хотел его снизить. И националисты ему нужны были лишь до той поры, пока они соглашались бесплатно гибнуть в боях с украинской армией.

Националисты думали, что Россия окажется в ситуации, в которой их услуги будут востребованы. Что их позовут в политические партии и в государственное управление. Они мечтали, что перестанут быть маргиналами, а окажутся трендмейкерами. Они ошибались.

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В какой-то момент Кремль устал от своих "добровольных попутчиков". Устал от их самопровозглашенной значимости. Устал от упреков, что российские танки до сих пор не стоят в центре Львова. И начал понемногу от них избавляться.

Что с боевиками

Особенно активных боевиков на Донбассе ликвидировали их же сослуживцы. Тех, кто был избыточно заметным в медиапространстве – внесли в черный список. А сайт "Спутник и погром" и вовсе был заблокирован в России летом 2017 года – вместе с десятком других националистических сайтов.

Потому что Кремлю не нужны искренние. Ему нужны преданные.

Те, кто будет готов колебаться вместе с линией партии. Те, кто будет во всем поддерживать российское руководство. Националисты думали, что анннексия Крыма и вторжение на Донбасс знаменует период их расцвета.

Но на самом деле и то и другое оказалось началом их конца.