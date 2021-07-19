У мережі з'явилось відео. Скорпіона побачили 18 липня.
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Не кусає, якщо не зачепити
На відео видно, як скорпіон спокійно сидить. Коли до нього починають втручатися, членистоногий втікає.
У дописі зазначають: хоч скорпіон – небезпечна тварина, боятися їх не слід, коли проходиш повз. А от, якщо зачепити, то він вкусить. Тоді одразу потрібно звернутися до лікаря.
Здебільшого скорпіони не нападають на людей, якщо на них випадково не наступити, наприклад. Якщо вас усе ж ужалив скорпіон, негайно зверніться до лікаря,
– пишуть у телеграм-каналі.
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Що відомо про скорпіонівЦе ряд павукоподібних. Вони вбивають тварин жалом, у якому міститься отрута.
Ховаються під камінням, у земляних нірках, під корою, в тріщинах скель і глинобитних стінах будівель. Скорпіони полюють вночі. Вони можуть проникати в житло. Для людей укус – не смертельний, але викликає сильний біль, напухання кінцівок, гарячковий стан, сонливість.
Симптоми від укусу скорпіона та перша допомога
- Коли людину кусає скорпіон, то перше що з'являється – пекучий біль, почервоніння.
- Поступово уражене місце німіє, тіло судомить.
- Також спостерігають нудоту, запаморочення, біль в животі, головний біль.
- У перші 10 хвилин після укусу треба спробувати витиснути отруту.
- Можна висмоктати її, якщо в ротовій порожнині немає ран.
- Припекти уражене місце гарячим сірником, обробити антисептиком.
- Щоб сповільнити дію отрути потрібно приласти щось холодне або туго перев'язати рану.
- Тоді варто дати протиалергічний засіб.
- Після цього – зателефонувати у швидку.
Дані з сайту "Поради 24".