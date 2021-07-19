У мережі з'явилось відео. Скорпіона побачили 18 липня.

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Не кусає, якщо не зачепити

На відео видно, як скорпіон спокійно сидить. Коли до нього починають втручатися, членистоногий втікає.

У дописі зазначають: хоч скорпіон – небезпечна тварина, боятися їх не слід, коли проходиш повз. А от, якщо зачепити, то він вкусить. Тоді одразу потрібно звернутися до лікаря.

Здебільшого скорпіони не нападають на людей, якщо на них випадково не наступити, наприклад. Якщо вас усе ж ужалив скорпіон, негайно зверніться до лікаря,

– пишуть у телеграм-каналі.

Скорпіон біля лікарні в Кривому Розі: відео

Що відомо про скорпіонів Це ряд павукоподібних. Вони вбивають тварин жалом, у якому міститься отрута.

Ховаються під камінням, у земляних нірках, під корою, в тріщинах скель і глинобитних стінах будівель. Скорпіони полюють вночі. Вони можуть проникати в житло. Для людей укус – не смертельний, але викликає сильний біль, напухання кінцівок, гарячковий стан, сонливість. Це ряд павукоподібних. Вони вбивають тварин жалом, у якому міститься отрута.Ховаються під камінням, у земляних нірках, під корою, в тріщинах скель і глинобитних стінах будівель. Скорпіони полюють вночі. Вони можуть проникати в житло. Для людей укус – не смертельний, але викликає сильний біль, напухання кінцівок, гарячковий стан, сонливість.

Симптоми від укусу скорпіона та перша допомога

Коли людину кусає скорпіон, то перше що з'являється – пекучий біль, почервоніння.

Поступово уражене місце німіє, тіло судомить.

Також спостерігають нудоту, запаморочення, біль в животі, головний біль.

У перші 10 хвилин після укусу треба спробувати витиснути отруту.

Можна висмоктати її, якщо в ротовій порожнині немає ран.

Припекти уражене місце гарячим сірником, обробити антисептиком.

Щоб сповільнити дію отрути потрібно приласти щось холодне або туго перев'язати рану.

Тоді варто дати протиалергічний засіб.

Після цього – зателефонувати у швидку.

Дані з сайту "Поради 24".

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