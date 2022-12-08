Тіла хлопчиків знайшли у кар'єрі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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У Кривому Розі знайшли мертвими двох хлопчиків

Двоє хлопчиків віком 8 та 6 років пішли з дому 19 листопада. Понад два тижні поліцейські розшукували дітей.

Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.

На жаль, 8 грудня дітей знайшли мертвими у кар'єрі. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські.

Очікується на прибуття експертів-криміналістів. Встановлюються всі обставини події.



Місце, де знайшли мертвих хлопчиків / фото Нацполіції

Подібна ситуація на Харківщині

На Харківщині 5 грудня зник 7-річний Герман Щербина. Його активно шукали 3 дні. На жаль, 7 грудня знайшли тіло дитини.

Дитину шукали кінологи, водолази, військові, волонтери та місцеві мешканці. Поліцейські оглянули закинуті будівлі, поставили пости на вокзалах та станціях. Загалом обстежили 20 квадратних кілометрів.

Згодом у ДСНС повідомили, що тіло дитини було під кригою за 20 метрів від берега. Наразі проводять оперативно-слідчі дії.