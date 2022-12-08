Тела мальчиков обнаружили в карьере. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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В Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков
Двое мальчиков в возрасте 8 и 6 лет ушли из дома 19 ноября. Более двух недель полицейские разыскивали детей.
Для поиска пропавших детей правоохранители обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверяли места проживания знакомых и близких.
К сожалению, 8 декабря детей обнаружили мертвыми в карьере. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники профильных служб и ювенальные полицейские.
Ожидается прибытие экспертов-криминалистов. Устанавливаются все причины происшествия.
Место, где нашли мёртвых мальчиков / фото Нацполиции
Подобная ситуация в Харьковской области
В Харьковской области 5 декабря исчез 7-летний Герман Щербина. Его активно искали 3 дня. К сожалению, 7 декабря обнаружили тело ребенка.
Ребёнка искали кинологи, водолазы, военные, волонтеры и местные жители. Полицейские осмотрели заброшенные здания, поставили посты на вокзалах и станциях. В общей сложности обследовали 20 квадратных километров.
Позже в ГСЧС сообщили, что тело ребенка было под льдом в 20 метрах от берега. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.