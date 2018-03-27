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Ян Валетов

Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?

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В Кемерово погиб 41 ребенок
В Кемерово погиб 41 ребенок / Союзное Вече

Очень жаль погибших детей. Совершенно жуткая история.

По-моему, виновата власть, которая обязана контролировать пожарную безопасность, и собственники ТЦ, сотрудники которых эту безопасность грубо нарушили.

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Детям, правда, все равно, кто виноват. А их родители перед опознанием подписывают неразглашение.

Родители. Перед опознанием. Подписывают. Обязательство. О неразглашении! Вдумайтесь! Власть уже заметает мусор под ковер. Привычно заметает, хотя тела еще и не остыли.

Сколько погибших? Неизвестно. Цифры ходят разные, но все – пугающие.

В общем, еще одно проявление убийственного разгильдяйства. Не у нас – у них.

Но для нас, соотечественники, это повод задуматься. Все ли у нас хорошо? Мы же с вами ходим в кино? На концерты? В торговые центры? Как у нас с пожарными выходами? А с сигнализацией? А с системой пожаротушения? А с использованием горючих материалов? А наша охрана побежит в случае чего? Или откроет двери?

Вопросов больше, чем ответов. У нас с вами тоже есть дети. И чиновники, которые за мзду подпишут какие угодно документы.

Одно хорошо – у меня в ленте не было людей, которые этому радовались. У других – были.

Что бы не происходило, как бы не болело у нас свое, мы должны оставаться людьми. Не уподобляться. Это очень важно, не оскотиниваться, сохранить эмпатию. Тяжело? Да. Быть человеком, вообще, тяжело.

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Автор: Ян Валетов
Теги: Новини політики Публікації Пожежа Жертви Пожежа в Кемерово Новини Росії Володимир Путін Діти
Джерело: Ян Валетов
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