За даними ЗМІ, це – п ерша відома смерть захисниці прав жінок в Афганістані, відколи владу там захопили бойовики "Талібану". Фрозан жорстоко розстріляли.

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Сестра Фрозан шокувала подробицями

Родичі загиблої розповіли, що упізнали Фрозан за одягом у морзі міста Мазарі-Шаріф. Її тіло доставили туди напередодні, 4 листопада. Як уточнила сестра вбитої Рита, поранень "було надто багато, аби порахувати" – на голові, серці, грудях, нирках та ногах. Кулі сильно понівечили обличчя жінки. Вона також додала, що правозахисницю після звірячої розправи ще й пограбували – забрали обручку та сумку.

Довідка.Загибла була активісткою із захисту прав жінок із Культурного центру Зайнуддіна Мохаммеда Бабара. Крім цього, вона викладала економіку в одному з університетів країни.

Підозрілий дзвінок перед зникненням

Раніше Фрозан зверталася до Німеччини із проханням про надання притулку. AP пише, що вона хотіла виїхати до свого нареченого за кордон. У жовтні їй зателефонували з анонімного номера з проханням зібрати докази своєї діяльності й відправитися у безпечне місце. Рита зазначила, що після цього її сестра зібрала документи, зокрема – університетський диплом, речі першої потреби – й пішла.

Низка активістів з Афганістану повідомили, що також отримували схожі телефонні дзвінки та повідомлення від підозрілих людей. Ті стверджували, що нібито можуть допомогти тим, хто хоче виїхати з країни. Активістів просили поділитися своїми особистими даними та запрошували їх у певні місця.

Таліби заявили про затримання підозрюваних

Як пише видання AFP, разом із Сафі у місті Мазарі-Шаріф, що на півночі Афганістану, знайшли ще 3 вбитих жінок. Хто вони – наразі невідомо. Цю інформацію підтвердив представник "уряду" талібів Карі Саєда Хості. За словами Хості, у злочині підозрюють 2 людей. Під час допиту вони зізналися, що заманили жінок в один із будинків у місті.