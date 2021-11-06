По данным СМИ, это первая известная смерть защитницы прав женщин в Афганистане, с тех пор как власть там захватили боевики "Талибана". Фрозан была жестоко расстреляна.

Читайте также Настоящий ад: Талибан обезглавил волейболистку сборной Афганистана

Сестра Фрозан шокировала подробностями

Родственники погибшей рассказали, что опознали Сафи по одежде в морге города Мазари-Шариф. Ее тело доставили туда накануне 4 ноября. Как уточнила сестра убитой Рита, ранений "было слишком много, чтобы сосчитать" – на голове, сердце, груди, почках и ногах. Пули сильно изуродовали лицо женщины. Она также добавила, что правозащитницу после зверской расправы еще и ограбили – забрали кольцо и сумку.

Справка. Погибшая была активисткой за защиту прав женщин из Культурного центра Зайнуддина Мохаммеда Бабара. Кроме того, она преподавала экономику в одном из университетов страны.

Подозрительный звонок перед исчезновением

Ранее Фрозан обращалась в Германию с просьбой о предоставлении убежища. AP пишет, что она хотела уехать к своему жениху за границу. В октябре ей позвонили из анонимного номера с просьбой собрать доказательства своей деятельности и отправиться в безопасное место. Рита отметила, что после этого ее сестра собрала документы, в частности университетский диплом, вещи первой потребности и ушла.

Активисты из Афганистана сообщили, что также получали схожие телефонные звонки и сообщения от подозрительных людей. Те утверждали, что якобы могут помочь тем, кто хочет уехать из Афганистана. Активистов просили поделиться своими личными данными и приглашали их на определенные места.

Талибы заявили о задержании подозреваемых

Как пишет издание AFP, вместе с Сафи, в городе Мазари-Шариф, расположенном на севере Афганистана, нашли еще 3 убитых женщин. Кто они пока неизвестно. Эту информацию подтвердил представитель правительства талибов Кари Саеда Хости. По словам Хости, в преступлении подозревают 2 человек. Во время допроса они признались, что заманили женщин в один из домов города.