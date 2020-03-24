На вівторок, 24 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, долар і євро вкотре за останній час зросли.

Яким буде курс долара та євро 24 березня

Як повідомляють на сайті Нацбанку, у вівторок за один американський долар доведеться викласти 28,11 гривні. Це аж на 38 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у понеділок, 23 березня.

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Щодо євро, то він також суттєво зміцнився. Якщо порівнювати з курсом на понеділок, європейська валюта додала у ціні 62 копійки. Отже, 24 березня вона коштуватиме 30,25 гривні.

Зауважимо, що тривалий підйом з деякими коливаннями долара та євро розпочався 25 лютого. Тоді на ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі – виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

На початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У бюджеті-2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти є традиційно вищою за ту, яку офіційно заклав НБУ. Так, 23 березня долар купували за 27,3 – 29,5 гривні. А продавали "зеленого" за 28 – 31,5 гривні. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, середньому долар подорожчав на 16 копійок (купівля) і 8 копійок (продаж).

Євро ж можна було придбати за ціною від 29 до 30 гривень, а продавали його за 28 – 31,5 гривні. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, у середньому євро подорожчав на 13 копійок (купівля). Щоправда, продавали його у середньому за цією ж ціною.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

23 березня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 27,95 – 28,12 гривні;

євро – 29,91 – 30,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 27,85 – 28,15 гривні. А євро коштував 29,36 – 29,92 гривні.

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Наскільки може впасти гривня

Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.



У Нацбанку запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. В НБУ готові надалі за потреби проводити інтервенції з продажу валюти.

Водночас у Нацбанку вважають, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.

Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу