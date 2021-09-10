Окрім обшуків в департаменті охорони здоров'я правоохоронці прийшли до офісу постачальника лікарських засобів. За даними слідства, дії посадовців призвели до крадіжки 6 мільйонів бюджетних гривень.
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Правоохоронці кажуть, що закупівлю, під час якої були розкрадені кошти, проводили у листопаді 2020 року.
Переплатили 6 мільйонів
- Слідчі СБУ з'ясували, що працівники департаменту охорони здоров'я КМДА за процедурою закупівлі уклали угоду про постачання ліків для онкохворих.
- При цьому ціни на медичні засоби нібито були завищеними, через що з бюджету переплатили понад 6 мільйонів гривень.
- Незабаром правоохоронці збираються повідомити про підозру у вчиненні злочину службовим особам КМДА та постачальнику.
Оборудку слідчі кваліфікували як привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. У Кримінальному кодексі за скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
Хто саме може бути причетним до злочину, у прокуратурі Києва не повідомили.
Досудове розслідування триває.
У КМДА обшуки поки що ніяк не прокоментували.