Кроме обысков в департаменте здравоохранения, правоохранители пришли в офис поставщика лекарственных средств. По данным следствия, действия должностных лиц привели к краже 6 миллионов бюджетных гривен.

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Правоохранители говорят, что закупку, во время которой были разворованы средства, проводили в ноябре 2020 года.

Переплатили 6 миллионов

Следователи СБУ выяснили, что работники департамента здравоохранения КГГА по процедуре закупки заключили соглашение о поставках лекарств для онкобольных.

При этом цены на медицинские средства якобы были завышенными, из-за чего из бюджета переплатили более 6 миллионов гривен.

Вскоре правоохранители собираются сообщить о подозрении в совершении преступления должностным лицам КГГА и поставщику.

Сделку следователи квалифицировали как присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В Уголовном кодексе за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Кто именно может быть причастен к преступлению, в прокуратуре Киева не сообщили.

Досудебное расследование продолжается.

В КГГА обыски пока никак не прокомментировали.