Прокуратура у суді таки домоглася суворішого покарання для обвинуваченого у жорстокому злочині.

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Чоловіка, який вбив 6-річного хлопчика, ув'язнили

Колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила вирок, яким чоловіка за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під час судового розгляду ювенальний прокурор Деснянської окружної прокуратури Києва повністю довів вину обвинуваченого та наполягав на призначенні покарання у вигляді 15 років тюрми. Однак суд вирішив позбавити вбивцю волі тільки на 13 років. Окружна прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційній інстанції.

Деталі жахливої трагедії

Злочин трапився ще у червні 2020 року у квартирі на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва.

Тоді п'яний чоловік схопив 6-річного сина знайомої та завдав йому численних ударів по різних частинах тіла.

У результаті хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження: відкриту черепно-мозкову травму, множинні переломи, забої внутрішніх органів тощо. На жаль, лікарям врятувати його не вдалося – дитина померла у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

Як затримували вбивцю: дивіться відео

Уривок допису Київської міської прокуратури:

15 років позбавлення волі за вбивство 6-річного хлопчика – прокуратура домоглася суворішого покарання для обвинуваченого

За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури колегією суддів Київського апеляційного суду постановлено вирок, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).