Прокуратура в суде все же добилась более сурового наказания для обвиняемого в жестоком преступлении.

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Мужчину, который убил 6-летнего мальчика, отправили в тюрьму

Коллегия судей Киевского апелляционного суда вынесла приговор, которым мужчину за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, во время судебного разбирательства ювенальный прокурор Деснянского окружной прокуратуры Киева полностью доказал вину обвиняемого и настаивал на назначении наказания в виде 15 лет тюрьмы. Однако суд решил лишить убийцу свободы только на 13 лет. Окружная прокуратура обжаловала этот приговор в апелляционной инстанции.

Детали ужасной трагедии

Преступление случилось еще в июне 2020 года в квартире на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе Киева.

Тогда пьяный мужчина схватил 6-летнего сына знакомой и нанес ему многочисленные удары по разным частям тела.

В результате мальчик получил тяжелые телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушибы внутренних органов и тому подобное. К сожалению, врачам спасти его не удалось – ребенок умер в реанимационном отделении детской больницы.

Как задерживали убийцу: смотрите видео

Отрывок публикации Киевской городской прокуратуры:

15 лет лишения свободы за убийство 6-летнего мальчика – прокуратура добилась более сурового наказания для обвиняемого

При принципиальной позиции ювенального прокурора Киевской городской прокуратуры коллегией судей Киевского апелляционного суда постановлен приговор, которым к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).