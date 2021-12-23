Як стверджують у спільноті "Київ оперативний", зловмисника, якого затримали після спроби змусити дівчинку роздягнутися у Львові, звуть Дмитро Бубир. 22 грудня його затримали львівські поліцейські за підозрою у скоєнні чергового сексуального злочину відносно дитини.

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Відомо, що чоловік вже був неодноразово засуджений за розбещення неповнолітніх.

Злочин, який не мав статися

У жовтні 2021 року чоловік нібито зайшов до школи на Лісовому проспекті Києва, та одразу пішов до вбиральні дівчат.

Там зловмисник чіплявся до 8-річної дівчинки та змушував її роздягнутися.

Знайшли та затримали педофіла менш ніж за добу, але захистити дітей від його злочинів правоохоронна система не змогла.

У листопаді служителі Феміди вирішили, що саджати педофіла під варту не потрібно. Йому призначили 181 тисячу гривень застави, яку зловмисник заплатив.

Втім, вже у грудні він "відзначився" у Львові.



Тупість та абсолютна нікчемність системи покарань за злочини дає свої результати. На жаль, максимально негарні. І, якщо ви вважаєте, що «він хворий і неосудний» - ви дуже сильно помиляєтеся, бо Бубир, щоб його не спалили спеціально переодягався у жіночий одяг. Тобто, злочин було сплановано,

– прокоментували вчинення злочину чоловіком у спільноті "Київ оперативний".

Що відомо про розбещення дівчинки у львівській школі

50-річний чоловік перевдягнувся у жінку та зайшов до школи №43. Він зайшов до дівочого туалету та змушував роздягнутись 7-річну школярку. На щастя, довгу відсутність дівчинки помітила вчителька, яка пішла до туалету та побачила педофіла. Чоловік відштовхнув жінку та втік, однак не дуже далеко. Вже через короткий проміжок часу зловмисника затримали.

Дивіться відео з камер спостереження: