Поліція затримала зловмисника. Йому вже повідомили про підозру. Інцидент трапився на вулиці Антоновича.

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У поліції розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Антоновича невідомий вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.

Поліцейські з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав із смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувача закладу,

– розповіли у поліції.

26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки зупинили зловмисника та затримали його до приїзду поліції.

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Ймовірно, зловмисник був під наркотиками: йому повідомили про підозру

Правоохоронці затримали нападника відразу. Ним виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.

Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин,

– розповіли правоохоронці.

Слідчі поліції відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Фігуранту повідомили про підозру.

Суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Зломиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

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