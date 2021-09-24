Поліція затримала зловмисника. Йому вже повідомили про підозру. Інцидент трапився на вулиці Антоновича.
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У поліції розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Антоновича невідомий вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі.
Поліцейські з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав із смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувача закладу,
– розповіли у поліції.
26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки зупинили зловмисника та затримали його до приїзду поліції.
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Ймовірно, зловмисник був під наркотиками: йому повідомили про підозру
Правоохоронці затримали нападника відразу. Ним виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.
Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин,
– розповіли правоохоронці.
Слідчі поліції відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Фігуранту повідомили про підозру.
Суд вже обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Зломиснику загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Коротко про останні подібні інциденти
- 23 вересня правоохоронці у Червонограді затримали 34-річного чоловіка. Він під час сварки в одному з кафе почав стріляти у свого опонента. 52-річний чоловік отримав травми.
- 17 вересня у Чернівцях невідомий стріляв по авто, де було 3 дітей. Стрілянина трапилась внаслідок суперечки, яку чоловік захотів вирішити пострілами.
- Наприкінці серпня невідомі у Харкові в парку за 30 хвилин зламали 16 урн.