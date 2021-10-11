Як з'ясували поліцейські, що працювали на місці події, загиблому було на вигляд до 30 років. За фактом смерті чоловіка порушили кримінальне провадження.

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Кваліфікували інцидент правоохоронці як умисне вбивство з поміткою про самогубство.

Без ознак насильницької смерті

За словами речниці поліції Голосіївського району Христини Мандибури, повішенний був повністю оголеним.

Знайшов тіло чоловіка випадковий житель Києва, який займався спортивним орієнтуванням.

Експерти стверджують, що не побачили на тілі померлого жодних ознак насильницької смерті. Саме тому справу розслідують як самогубство.

Наразі слідчі намагаються встановити особу загиблого. Документів при ньому, звісно, не було. Через це з'ясувати дані померлого досить складно.

Через що саме чоловік наклав на себе руки, з'ясовують правоохоронці.

Подібні знахідки у Голосіївському лісі, на щастя, трапляються не дуже часто. Востаннє тіло чоловіка, який покінчив з життям, знаходили у цьому парку у січні 2016 року. Тоді киянин у машині дружини вистрелив собі в голову з помпової рушниці.