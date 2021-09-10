Чоловік намагався вчинити самогубство 9 вересня. Поліція ще не надала офіційної інформації щодо інциденту.

До теми На Київщині мешканець будинку хотів стрибнути з балкона 9 поверху: відео з місця

Сховався у квартирі

У поліцію повідомили, що чоловік на Басейній намагається зістрибнути з балкона. Коли правоохоронці прибули на місце, він сховався у квартирі і відмовився їм відчиняти.

Поліцейські зрозуміли, що чоловік може нашкодити собі й викликали рятувальників. Згодом вони допомогли керівниці одного з відділів київської поліції проникнути до квартири.

Вона виявила, що чоловік порізав собі руку. На місце викликали швидку і надали першу допомогу. Наразі з ним усе добре.

Чоловік намагався стрибнути з балкона: дивіться відео "Дніпра Оперативного"