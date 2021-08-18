У соцмережах стверджують, що це молода людина, нібито іноземець. Поліція вже на місці інциденту – встановлюють всі обставини злочину.

Інша гучна історія Мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим: поліція відкрила кримінальну справу

Конфлікт закінчився стріляниною

За інформацією, яку надає поліція, у постраждалого виник конфлікт з невідомими особами й ті його побили й застрелили. Він помер на місці до приїзду медиків.

Про жахливу стрілянину повідомив свідок інциденту – це нібито сталось на його очах.

Зловмисники стріляли голову, але на тілі виявили також вогнепальні поранення.

Поліція з’ясовує деталі, опитує свідків й розшукує нападників.

Фото з місця вбивства / Світлина dtp.kiev.ua

Інше вбивство

Нещодавно учасницю проєкту "Панянка-Селянка" на ім'я Тетяна знайшли вбитою у її квартирі. На тілі жінки виявили багато слідів від ударів та численні ножові поранення.

У вбивстві жінки підозрюють її чоловіка Миколу. Хоча молоді люди зіграли весілля незадовго до трагедії, стосунки між ними були дуже напруженими.