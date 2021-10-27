Тело 36-летнего мужчины лежало в заброшенном доме. На лице были видны синяки, ссадины и гематомы. Предположительно, перед смертью жертву избили.

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После войны оказался в затруднении

Знакомые Дмитрия рассказали, что он воевал на востоке Украины. Вернувшись к гражданской жизни мужчина переехал в Киев, где подрабатывал на стройке. Какое-то время он снимал жилье, однако, когда денег начало недоставать, переселился в заброшенный дом на Славутиче. Там он проживал с лета. Такой выбор бывший защитник сделал, чтобы иметь возможность помогать деньгами бывшей жене и дочери.



Из-за трудностей мужчина проживал в заброшенном доме / Фото "Магнолии-ТВ"

Отчаяние подтолкнуло к рюмке

Товарищи убитого рассказали, что из-за финансовых проблем Дмитрий впал в отчаяние и начал временами глушить его алкоголем. Впрочем, по их словам, он никогда не напивался до беспамятства.

В конце сентября в одной из дарницких наливаек молодой человек познакомился с ранее судимым и его беременной сожительницей и начал жить вместе с ними.



Знакомые ветерана подозревают, что его могли убить новые соседи / Фото "Магнолии-ТВ"

Новый "друг" случайно проговорился о смерти

Новоиспеченный сосед Дмитрия, будучи навеселе, случайно обмолвился о смерти ветерана в местном кафе. Он утверждал, что, идя по улице, заметил ноги мужчины, торчавшие из кустов. После этого он якобы затащил тело в дом, но в полицию не сообщил, так как боялся, что его обвинят в убийстве.

Важно! Тело ветерана пролежало в заброшенном здании сутки, пока рядом отдыхали и распивали спиртное женщина и двое мужчин.



В течение суток соседи прятали в доме тело убитого товарища / Фото "Магнолии-ТВ"

Тень подозрения упала на соседей

Первыми тревогу забили товарищи Дмитрия, которые переживали, что он сутки не выходит на связь. Именно они и вызвали на место трагедии полицию.

Прибыв, стражи порядка пообщались с соседями убитого, однако те вели себя странно: сначала утверждали, что мужчина пошел за бутылкой, однако впоследствии все же признались, что спрятали его тело.

Друзья погибшего не исключают вероятности того, что экс-защитника убили именно те, кто делил с ним одну крышу над головой.



На лице убитого было много синяков и ссадин / Фото dtp.kiev.ua

В Киеве на Дарнице нашли убитым ветерана АТО: видео

Убийство ветерана на Львовщине: похожий случай

В Золочевском районе Львовской области в жестоком убийстве 50-летнего ветерана подозревают 25-летнего парня. Мужчины вместе пили алкоголь, когда между ними возник конфликт. В его разгар молодой человек нанес своему гостю смертельные удары в грудь и голову.