Тело 36-летнего мужчины лежало в заброшенном доме. На лице были видны синяки, ссадины и гематомы. Предположительно, перед смертью жертву избили.
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После войны оказался в затруднении
Знакомые Дмитрия рассказали, что он воевал на востоке Украины. Вернувшись к гражданской жизни мужчина переехал в Киев, где подрабатывал на стройке. Какое-то время он снимал жилье, однако, когда денег начало недоставать, переселился в заброшенный дом на Славутиче. Там он проживал с лета. Такой выбор бывший защитник сделал, чтобы иметь возможность помогать деньгами бывшей жене и дочери.
Из-за трудностей мужчина проживал в заброшенном доме / Фото "Магнолии-ТВ"
Отчаяние подтолкнуло к рюмке
Товарищи убитого рассказали, что из-за финансовых проблем Дмитрий впал в отчаяние и начал временами глушить его алкоголем. Впрочем, по их словам, он никогда не напивался до беспамятства.
В конце сентября в одной из дарницких наливаек молодой человек познакомился с ранее судимым и его беременной сожительницей и начал жить вместе с ними.
Знакомые ветерана подозревают, что его могли убить новые соседи / Фото "Магнолии-ТВ"
Новый "друг" случайно проговорился о смерти
Новоиспеченный сосед Дмитрия, будучи навеселе, случайно обмолвился о смерти ветерана в местном кафе. Он утверждал, что, идя по улице, заметил ноги мужчины, торчавшие из кустов. После этого он якобы затащил тело в дом, но в полицию не сообщил, так как боялся, что его обвинят в убийстве.
В течение суток соседи прятали в доме тело убитого товарища / Фото "Магнолии-ТВ"
Тень подозрения упала на соседей
Первыми тревогу забили товарищи Дмитрия, которые переживали, что он сутки не выходит на связь. Именно они и вызвали на место трагедии полицию.
Прибыв, стражи порядка пообщались с соседями убитого, однако те вели себя странно: сначала утверждали, что мужчина пошел за бутылкой, однако впоследствии все же признались, что спрятали его тело.
Друзья погибшего не исключают вероятности того, что экс-защитника убили именно те, кто делил с ним одну крышу над головой.
На лице убитого было много синяков и ссадин / Фото dtp.kiev.ua
В Киеве на Дарнице нашли убитым ветерана АТО: видео
Убийство ветерана на Львовщине: похожий случай
В Золочевском районе Львовской области в жестоком убийстве 50-летнего ветерана подозревают 25-летнего парня. Мужчины вместе пили алкоголь, когда между ними возник конфликт. В его разгар молодой человек нанес своему гостю смертельные удары в грудь и голову.