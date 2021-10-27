Тіло 36-річного чоловіка лежало у закинутому будинку. На обличчі було видно синці, садна та гематоми. Імовірно, перед смертю жертву побили.

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Після війни опинився у скруті

Знайомі Дмитра розповіли, що він воював на сході України. Повернувшись до цивільного життя, чоловік переїхав у Києві, де підробляв на будівництві. Якийсь час він винаймав житло, однак, коли грошей почало бракувати, переселився у закинутий будинок на Славутичі. Там він проживав з літа. Такий вибір колишній захисник зробив, аби мати змогу допомагати грішми колишній дружині та доньці.



Через скруту чоловік проживав у закинутому будинку / Фото "Магнолії-ТВ"

Відчай підштовхнув до чарки

Товариші убитого розповіли, що через фінансові проблеми Дмитро впав у відчай і почав часом глушити його алкоголем. Втім, за їх словами, він ніколи не напивався до безпам'ятства.

Наприкінці вересня в одній із дарницьких наливайок молодик познайомився з раніше судимим та його вагітною співмешканкою і почав жити разом з ними.



Знайомі ветерана підозрюють, що його могли убити нові сусіди / Фото "Магнолії-ТВ"

Новий "друг" випадково проговорився про смерть

Новоспечений сусід Дмитра, будучи напідпитку, випадково обмовився про смерть ветерана у місцевому кафе. Він стверджував, що, йдучи вулицею, помітив ноги чоловіка, які стирчали з кущів. Після цього він нібито затяг тіло в будинок, але в поліцію не повідомив, бо боявся, що його звинуватять у вбивстві.

Важливо! Тіло ветерана пролежало в закинутій будівлі добу, поки поряд відпочивали й розпивали спиртне жінка та двоє чоловіків.



Упродовж доби сусіди ховали в будинку тіло вбитого товариша / Фото "Магнолії-ТВ"

Тінь підозри впала на сусідів

Першими на сполох забили товариші Дмитра, які переживали, що він добу не виходить на зв'язок. Саме вони і викликали на місце трагедії поліцію.

Прибувши, правоохоронці поспілкувалися із сусідами убитого, однак ті поводилися дивно: спершу стверджували, що чоловік пішов за пляшкою, однак згодом таки зізналися, що сховали його тіло.

Друзі загиблого не відкидають імовірності того, що ексзахисника убили саме ті, хто ділив з ним один дах над головою.



На обличчі убитого було багато синців та саден / Фото dtp.kiev.ua

У Києві на Дарниці знайшли убитим ветерана АТО: відео

Вбивство ветерана на Львівщині: схожий випадок

У Золочівському районі на Львівщині в жорстокому вбивстві 50-річного ветерана підозрюють 25-річного хлопця. Чоловіки разом пили алкоголь, коли між ними виник конфлікт. У його розпал молодик завдав своєму гостю смертельних ударів у груди та голову.