Свою версию произошедшего в квартире злоумышленника в Софиевской Борщаговке девушка по имени Александра рассказала в инстаграме. После публикации и получения волны неприятных сообщений она удалила страницу.

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По словам студентки, она очутилась в квартире камерунца, когда приехала туда забрать подругу.

В полиции говорят, что подруга бездействовала

Девушка говорит, что накануне изнасилования употребляла алкоголь с подругой в общежитии. Впоследствии у подруги появилась идея пойти в ночной клуб, который работает на территории университета.

Уже в заведении подруга девочки начала общаться с двумя иностранцами. Подруги даже поругались, поскольку желания выпивать и сидеть с незнакомцами у Александры не было.

Ближе к 9:00 подруга Александры уехала в квартиру камерунца. Сама же пострадавшая осталась в клубе с другом иностранца.

Впоследствии девушка решила забрать подругу от нового знакомого и поехала к нему домой.

Уже в квартире компания пила алкоголь, после чего камерунец захотел интима. На отказ девушек он схватил одну из них и насиловал в течение 3 часов.

В полиции говорят, что подруга потерпевшей в это время не пыталась спасти Александру.

Сообщение потерпевшей об изнасиловании / Скриншот с инстаграма студентки Александры

По данным следствия, изверг душил девушку и избивал ее. Кроме того, она была девственницей. Потерпевшая утверждает, что полицейские до сих пор не нашли и не допросили друга насильника, хотя они могли что-нибудь подсыпать девушкам в алкоголь и, вероятно, подробно продумали преступление.

Девушку травят в соцсетях

После задержания злоумышленника полицейскими в радикальных сообществах выложили информацию о пострадавшей девушке, нашли ее страницы в соцсетях и призвали к травле. В течение нескольких часов студентка получила сотни гневных сообщений с обвинениями в "неуместном поведении" и "провоцировании преступления".