Инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Армянской днем ​​3 августа. Чтобы успокоить злоумышленника, полицейским пришлось применять силу.

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По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Едва не вырвал батарею

На сообщение о мужчине, который висит на карнизе окна, полицейские отреагировали достаточно быстро. Когда патрульные прибыли на место происшествия, они увидели, что злоумышленник пытается разбить стекло квартиры на втором этаже.

Как выяснилось, молодой человек разбил окно квартиры и вылез наружу, после чего начал резать себя осколками стекла.

Впоследствии он повис на карнизе и собирался попасть в соседнее жилье.

Правоохранители затянули злоумышленника внутрь и приковали его к батарее. Впрочем, под наркотиками у него было так много силы, что он едва не вырвал ее.

Впоследствии выяснилось, что парень устроил беспорядок даже не в своей квартире. Владелица опознала его как друга своих родственников. Чем именно закончился инцидент, неизвестно. В полиции Киева ситуацию пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео, как наркозависимый крушит окна в квартире в Киеве: