Інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вулиці Армянській вдень 3 серпня. Щоб вгамувати зловмисника, поліцейським довелося застосовувати силу.

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За попередніми даними, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ледве не вирвав батарею

  • На повідомлення про чоловіка, який висить на карнизі вікна поліцейські відреагували досить швидко. Коли патрульні прибули на місце події, вони побачили, що зловмисник намагається розбити скло квартири на другому поверсі.
  • Як з'ясувалося, молодий хлопець розбив вікно квартири та виліз назовні, після чого почав різати себе уламками скла.
  • Згодом він повис на карнизі та збирався потрапити до сусіднього житла.

Правоохоронці затягнули зловмисника всередину та прикували його до батареї. Втім, під наркотиками у нього було настільки багато сили, що він ледве не вирвав її.

Згодом з'ясувалося, що хлопець вчинив безлад навіть не у своїй квартирі. Власниця опізнала його як друга своїх родичів. Чим саме закінчився інцидент, невідомо. У поліції Києва ситуацію поки що ніяк не прокоментували.

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