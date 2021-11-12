За распространение фальшивых банкнот подозреваемым грозит 3 – 7 лет за решеткой, а за наркобизнес – 6 – 10 лет заключения и конфискация имущества.
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Для схемы обустроили подпольную типографию
Чтобы сбывать свой "товар", члены банды наладили отдельный канал, активно действовавший в Киеве. Клиентов они находили среди личных контактов.
Организатором преступной группы оказался 43-летний ливанец. Именно он обустроил в своем доме на Киевщине подпольную типографию, где и печаталась поддельная иностранная валюта и гривны.
Как "рисовали" деньги
Купюры номиналом 200 гривен и 100 долларов мошенники печатали на цветном принтере. Затем они наносили на них оттиски с портретами, а также защитные элементы специальным металлическим штампом.
Мошенников вывели на чистую воду
Чтобы разоблачить схему, правоохранителям пришлось осуществить три контрольные закупки подделок на сумму 45 тысяч гривен. При продаже партии 30 тысяч "липовых" гривен злоумышленников и задержали.
Наркосхему распутывали отдельно
Еще две контрольные закупки касались сбыта злоумышленниками наркотиков – у них приобрели 70 граммов каннабиса и 10 граммов амфетамина. В конце концов, это позволило правоохранителям выйти на целую нарколабораторию по выращиванию конопли в Черкассах. Ее злоумышленники обустроили в отдельном помещении с ультрафиолетовым освещением.
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Серия обысков и коллекция вещественных доказательств
Дома и в машинах подозреваемых провели сразу 15 обысков. Во время них изъяли:
- 120 купюр номиналом 200 гривен и 16 купюр номиналом 100 долларов США с признаками подделки;
- 19 листов бумаги с изображенными рисунками, похожими на купюры номиналом в 100 долларов США;
- металлические предметы с оттисками портретов;
- два принтера;
- 10 бутылок со специальными красками;
- устройства для открытия автомобилей;
- устройство, похожее на сканер для банковских карт;
- свыше 300 банковских карт;
- мобильные телефоны и черные записи;
- растения конопли и специальные устройства, предназначенные для их выращивания в домашних условиях, а также сухое измельченное вещество растительного происхождения.
Всем четырем задержанным уже сообщили о подозрении и вскоре изберут меры пресечения. Следствие устанавливает лица других причастных к масштабным сделкам.