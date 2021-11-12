За розповсюдження несправжніх банкнот підозрюваним загрожує 3 – 7 років за ґратами, а за наркобізнес – 6 – 10 років ув'язнення та конфіскація майна.
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Для схеми облаштували підпільну типографію
Аби збувати свій "товар", члени банди налагодили окремий канал, який активно діяв у Києві. Клієнтів вони шукали серед особистих контактів.
Організатором злочинної групи виявився 43-річний ліванець. Саме він облаштував у своєму будинку на Київщині підпільну типографію, де й друкувалася підробна іноземна валюта та гривні.
Як "малювали" гроші
Купюри номіналом 200 гривень та 100 доларів шахраї друкували на кольоровому принтері. Після цього вони наносили на них відтиски з портретами, а також захисні елементи спеціальним металевим штампом.
Шахраїв вивели на чисту воду
Аби викрити схему, правоохоронцям довелося здійснити три контрольних закупки підробок на суму 45000 гривень. Під час продажу партії 30000 "липових" гривень зловмисників і затримали.
Наркосхему розплутували окремо
Ще дві контрольних закупки стосувалися збуту зловмисниками наркотиків – у них придбали 70 грамів канабісу і 10 грамів амфетаміну. Зрештою це дозволило правоохоронцям вийти на цілу нарколабораторію з вирощування конопель у Черкасах. Її зловмисники облаштували в окремому приміщенні з ультрафіолетовим освітленням.
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Серія обшуків та колекція речових доказів
Вдома та в машинах підозрюваних провели одразу 15 обшуків. Під час них вилучили:
- 120 купюр номіналом 200 гривень та 16 купюр номіналом 100 доларів США з ознаками підробки;
- 19 аркушів паперу із зображеними малюнками, схожими на купюри номіналом 100 доларів США;
- металеві предмети з відтисками портретів;
- два принтери;
- 10 пляшок із спеціальними фарбами;
- пристрої для відкриття автомобілів;
- пристрій, схожий на сканер для банківських карток;
- понад 300 банківських карток;
- мобільні телефони та чорнові записи;
- рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування в домашніх умовах, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.
Усім чотирьом затриманим вже повідомили про підозру і невдовзі оберуть запобіжні заходи. Наразі слідство встановлює особи інших причетних до масштабних оборудок.