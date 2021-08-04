В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава отметили, что все случаи дирофиляриоза зафиксировали на Левом берегу столицы. Двое пациентов обратились к медикам в Дарницком районе и еще один – в Днепровском.

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Человек заражается при укусе инфицированным комаром, который является случайным хозяином. Как правило, в организме человека паразитирует лишь одна особь гельминта.

Бороться с этими паразитами можно лишь хирургическим путем

Согласно официальным данным, в двух случаях врачам пришлось удалять гельминтов из района левого глаза больных. Еще одному пациенту повезло больше – паразит поселился в его руке.

Медики извлекли гельминтов 7, 11 и 12 сантиметров.

Пострадавшим рекомендовали специфическое и симптоматическое лечение с наблюдением у врачей в течение года.

Какими бывают симптомы дирофиляриоза

Отличить заболевание от других довольно легко, поскольку пациенты жалуются на шевеление под кожей. Кроме того, в месте, где поселился гельминт, появляются отек и покраснение.

Паразит может мигрировать под кожей. За сутки он может переместиться на 30 сантиметров.

С момента непосредственного укуса человека зараженным комаром до образования опухоли может пройти от 1 месяца до 2 лет.



Как уберечься от дирофиляриоза / Иллюстрация "Вечернего Киева"