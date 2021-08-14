Из видео заметно, что драка произошла вечером. Об этом сообщило издание со ссылкой на телеграм-канал "Х_киев".

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Молодые люди подрались прямо посреди улицы

Инцидент произошел у входа в ресторан "Пуза хата", что возле станции метро "Контрактовая площадь". Молодые люди били друг друга кулаками. Кое-кто падал на асфальт. Вокруг них были прохожие.

Причина конфликта пока неизвестна. Однако после драки некоторые мужчины лежали на асфальте, обхватив голову руками. На место приехала скорая помощь.

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Людей в комментариях возмущает случившееся. Они вспомнили, что драки там начали случаться очень часто.

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