Из видео заметно, что драка произошла вечером. Об этом сообщило издание со ссылкой на телеграм-канал "Х_киев".
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Молодые люди подрались прямо посреди улицы
Инцидент произошел у входа в ресторан "Пуза хата", что возле станции метро "Контрактовая площадь". Молодые люди били друг друга кулаками. Кое-кто падал на асфальт. Вокруг них были прохожие.
Причина конфликта пока неизвестна. Однако после драки некоторые мужчины лежали на асфальте, обхватив голову руками. На место приехала скорая помощь.
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Людей в комментариях возмущает случившееся. Они вспомнили, что драки там начали случаться очень часто.
Последние подобные инциденты в Украине
- В центре Одессы поссорились 2 крупные компании. Разрешить конфликт мирно не удалось, произошла массовая драка. На кадрах, опубликованных одесситами, видна толпа людей рядом с заведением в центре города. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья. Что спровоцировало конфликт – пока неизвестно.
- 12 августа на Киевщине, в Белой Церкви между работниками полиции охраны вспыхнул конфликт. Видеозапись драки попала в сеть, а областное управление полиции решило провести служебное расследование.
- 9 августа также В Одессе в море подрались сразу несколько человек. Они тянули друг друга за волосы и моментами даже погружали оппонентов в воду. Женщина пыталась ударить мужчину, однако впоследствии в драку вмешались еще несколько человек.