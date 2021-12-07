Вскоре злоумышленнику будет избрана мера пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Расследованием смертельной аварии занимаются работники ГБР.
Смотрите также Полицейскому, который в пьяном ДТП под Киевом убил двух человек, сообщили о подозрении
Кроме того, злоумышленника готовятся уволить из органов еще до результатов следствия.
Убил молодую пару
- В ночь на 4 декабря 32-летний капитан на огромной скорости влетел в "Таврию", в которой находились трое молодых людей.
- От удара легковушку разорвало. 23-летний пассажир машины погиб на месте. 22-летняя девушка, сидевшая рядом с ним, получила смертельные травмы и скончалась в больнице.
- Водитель ЗАЗ получил серьезные повреждения и находится в лечебном учреждении.
- Владелец Volkswagen в результате ДТП не пострадал.
Задержали злоумышленника сразу после проведения обследования у врача, как только следователи получили подтверждение того, что их коллега вызвал аварию будучи пьяным.
Смотрите видео смертельной аварии, вызванной пьяным капитаном полиции:
Последние резонансные ДТП с участием полиции
Аварии, вызванные пьяными правоохранителями, в Украине случаются регулярно. Нередко виновники ДТП не несут наказания.
- В ноябре в Харькове нетрезвый полицейский врезался в попутную машину и пытался скрыться. При попытке покинуть место ДТП мужчина влетел в еще два автомобиля.
- 30 октября во Львовской области коп на Volkswagen Golf врезался в Peugeot Partner и скрылся с места ДТП.
- 24 сентября в Одесской области водитель-правоохранитель на служебном микроавтобусе врезался в фуру. В результате аварии пострадали 3 его коллег, а также родственница одного из полицейских и 6-летний ребенок.
- 8 сентября в Гатном под Киевом пьяный руководитель отдела полиции Чабанов на скорости влетел в грузовик.