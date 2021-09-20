Инцидент произошел примерно в 1 ночи. Наряд правоохранителей попытался остановить Audi, которое хаотично ездило по дороге. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Важно Стояла на остановке под зонтиком: в Киеве легковушка насмерть сбила молодую девушку

Устроил опасные гонки

Пьяный водитель применил против полицейских оружие и создал ряд аварийных ситуаций. Кроме того, во время побега он снес шлагбаум.

Небытов рассказал, что молодой человек выпустил в сторону полицейских по меньшей мере восемь пуль и продолжил убегать. Его задержали аж в Печерском районе столицы, а авто заблокировали.



Водитель, открывший огонь по полицейским / Фото Нацполиции Киевской области

"Храбрости" добавил алкоголь

Уровень алкоголя в крови задержанного составил 2,5 промилле. Это подтвердили показания драгера.

Кроме того, полицейские установили, что 33-летний киевлянин оказался членом общественного формирования по охране публичного порядка.



Злоумышленник выпустил в сторону патрульных восемь пуль из пистолета / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

Обратите внимание В 10 раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель заснул за рулем и вызвал ДТП

Криминальный шлейф

В 2020 году подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Сейчас же за посягательство на жизнь сотрудников полиции ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Мужчину задержали в Печерском районе Киева / Фото Нацполиции Киевской области

Впоследствии на сайте полиции Киевской области уточнили, что задержанный мужчина стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия было изъято оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Что касается авто правонарушителя, то его изъяли и доставили на спецплощадку транспортных средств.

Подобный случай

В Киеве 12 сентября еще один пьяный водитель Audi врезался в авто патрульной полиции. В результате пострадали члены экипажа. Уровень алкоголя в крови виновника дорожно-транспортного происшествия превышал норму в 13 раз.

Снес шлагбаум, убегал и стрелял по полицейским: видео погони под Киевом

Текст публикации Андрея Небытова:

Вооруженный мужчина снес шлагбаум, убегал и высадил в правоохранителей чуть ли не всю обойму.

Эта погоня со стрельбой начались около часа ночи в Вышгороде. Наряд ГРПП заметил хаотичные движения престижной иномарки и попытался выяснить странное поведение водителя. В ответ молодой человек достал пистолет, дал по газам и попытался убежать.

Водитель Audi неоднократно создавал аварийные ситуации, а когда же осознал, что не убежит, открыл стрельбу. Грабитель выпустил в сторону полицейских минимум восемь пуль и останавливаться явно не собирался. Уже в Печерском районе столицы машину удалось заблокировать, а водителя задержать.

2,5 промилле – именно такую отметку показал драгер относительно содержания алкоголя в крови правонарушителя. 33-летний киевлянин, севший за руль навеселе, по иронии судьбы, оказался еще и членом общественного формирования по охране публичного порядка. К тому же, год назад этот господин привлекался к уголовной ответственности по статье 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством.

Сейчас же за посягательство на жизнь сотрудников полиции наглецу грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Спасибо работникам Вышгородского районного управления полиции за проявленную смелость и профессионализм. Отдельно отмечу также столичных патрульных полицейских, ведь именно совместными усилиями удалось задержать стрелка.

Продолжаем служить и защищать!