Инцидент произошел 13 февраля на улице Нежинской. Тогда 29-летняя девушка перед ремонтом решила убрать на балконе и обнаружила страшную находку.

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Что нашли на балконе

Девушка увидела длинный ящик, который имел характерный запах. Она заподозрила, что там может быть тело матери, и сразу же позвонила к правоохранителям.

В квартиру сразу приехали работники ГСЧС, уголовный розыск, следственно-оперативная группа. Они нашли в ящике мумифицированное тело женщины.



Дом, в котором жила умершая / Фото издания "Обозреватель"

"Обозреватель" сообщает, что причина смерти Оксаны Сивак до сих пор неизвестна. Сейчас все ответы ищет судмедэкспертиза. Однако правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

В квартире жили люди

По информации издания Обозреватель, Оксана Сивак исчезла в 2016 году, когда ей было 43 года. Сначала сообщали, что она 2 января вышла из дома и не вернулась.

В октябре 1016 года женщину объявили пропавшей без вести. Соседи отметили, что квартира не была пустой. В ней жила мать пропавшей женщины и дочь.



Оксана Сивак находилась в розыске / Скриншот из МВД

Оксана Сивак работала на предприятии, которое производило инструменты и оборудование для измерения, исследования и навигации. Соседи отметили, что общались больше с ее матерью, которая умерла несколько лет назад.