Інцидент трапився 13 лютого на вулиці Ніжинській. Тоді 29-річна дівчина перед ремонтом вирішила прибрати на балконі й виявила страшну знахідку.

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Що знайшли на балконі

Дівчина побачила довгий ящик, який мав характерний запах. Вона запідозрила, що там може бути тіло матері й одразу ж зателефонувала правоохоронцям.

До квартири одразу приїхали працівники ДСНС, карний розшук, слідчо-оперативна група. Вони знайшли у ящику муміфіковане тіло жінки.



Будинок, в якому жила померла / Фото видання "Обозреватель"

"Обозреватель" повідомляє, що причина смерті Оксани Сивак досі невідома. Наразі всі відповіді шукає судмедекспертиза. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.

У квартирі жили люди

За інформацією видання Обозреватель, Оксана Сивак зникла у 2016 році, коли їй було 43 роки. Спочатку повідомляли, що вона 2 січня вийшла з дому і не повернулась.

У жовтні 1016 року жінку оголосили зниклою безвісти. Сусіди зазначили, що квартира не була порожньою. У ній жила матір зниклої жінки та донька.



Оксана Сивак перебувала у розшуку / Скриншот з МВС

Оксана Сивак працювала на підприємстві, що виробляло інструменти та обладнання для вимірювання, досліджень та навігації. Сусіди зазначили, що спілкувалися більше з її матір'ю, яка померла кілька років тому.