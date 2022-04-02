При этом русские изверги еще пытались их сжечь. Фото обнародовали в твиттере Министерства 2 апреля.

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Оккупанты совершали террор возле столицы

Опубликованное фото сделали буквально в 20 километрах от Киева. Тела под одеялом лежат у автомобильных шин. Их не снимали по этическим соображениям.

Погибшие мирные жители возле трассы в 20 километрах от Киева. Под одеялом лежат 4 – 5 мертвых голых женщин, которых русские варвары пытались сжечь здесь же, на обочине дороги,

– говорилось в сообщении.



Тела женщин под одеялом в Киевской области / Фото Минобороны

Чтобы это сообщение было понятно всему миру, его написали на английском языке. Следует заметить, что только через 15 минут уже было более 2 тысяч распространений.