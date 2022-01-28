Выяснилось, что Герой рисковал собой, чтобы не дать горе-матери совершить непоправимое. Ведь от его действий зависела не только судьба женщины, которая решила покончить с собой, но и судьба невинного малыша.

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Переговоры за жизнь

По словам Чирко, до прибытия спасателей в течение часа с желающей совершить самоубийство целый час по телефону общались полицейские. Однако никакие их уговоры не действовали на нее.

Более того, она даже пригрозила выбросить ребенка в окно, если в жилье кто-то зайдет. Следовательно, бойцам ГСЧС и правоохранителям не оставалось ничего, кроме как начать "штурм".

За плечами Руслана Чирко – много сложных пожаров, которые он ликвидировал / Фото ГСЧС

Операция спасения

В конце концов, они договорились, что одновременно ворвутся в квартиру, сломав замок в дверях. Тем временем Чирко должен был спуститься с балкона 13 этажа и не дать неадекватной женщине выпрыгнуть.

К счастью, этот план удалось воплотить: спасатель, который висел на веревке, почти в последний момент обхватил женщину своими ногами и этим выиграл несколько секунд для полиции и медиков. За это время они успели ворваться в квартиру и затащить женщину в помещение.

Что касается 3-летнего мальчика, который наблюдал за всем ужасом, сидя на кровати, то его сначала осмотрели врачи. Убедившись, что с ребенком все хорошо, его передали бабушке.

Рискуя собственной жизнью, Руслан Чирко спас женщину / Фото ГСЧС

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История ангела-хранителя в каске

Руслан Чирко, который фактически спас две жизни, работает командиром отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части и имеет звание прапорщика. В рядах ГСЧС мужчина несет службу с 2005 года.

За плечами бойца много чрезвычайных ситуаций и сложных пожаров. Однако последний случай оказался вызовом даже для него.

Были разные ситуации в работе, но так спасать человека еще не приходилось. Поскольку женщина угрожала выбросить ребенка из окна, пришлось действовать резко и мгновенно. Мы вместе по команде с помощью радиосвязи ворвались в квартиру и заблокировали все выходы. У меня не было страха, была только цель – спасти женщину,

– вспоминает Чирко.

Мужчина также признался, что не рассказывал об этом инциденте жене, чтобы она не переживала за него еще больше.

О героическом поступке спасатель не рассказал даже жене / Фото ГСЧС

Спасатель ГСЧС, рискуя собой, спас женщину от самоубийства: видео

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Сегодня по интернету разлетелась новость об одном из случаев, который произошел вечером 26 января. В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранительных органов о том, что на улице Гришко, 8Б, что в Дарницком районе столицы, необходима помощь. На 12-м этаже на балконе была женщина, которая пыталась совершить самоубийство и выбросить малолетнего ребенка из окна.

Для спасения женщины на месте также работали спасатели и медработники. Однако самое главное камера полицейских снять не смогла. За кадром остался один человек, который, пытаясь спасти чью-то жизнь, рисковал собственной. Это командир отделения 24 Государственной пожарно-спасательной части, прапорщик Службы гражданской защиты Руслан Чирко.

Он рассказал, что когда спасатели приехали, то сотрудники полиции уже работали на месте и общались с женщиной по телефону, пытаясь прийти к компромиссу. Однако такой вариант результата не дал.

Женщина угрожала, что если в квартиру кто-нибудь войдет, то она выбросит ребенка через окно. Следовательно, приняли совместное решение со стражами порядка брать квартиру "штурмом". По плану, спасатели вместе с правоохранителями должны были одновременно ворваться в жилье через входную дверь, которая открывалась с помощью шанцевого инструмента, а Руслан должен был с помощью спасательной веревки спуститься с балкона 13-го этажа и не дать женщине выпрыгнуть из окна.

Именно так и сделали: в то время как одни спасатели открывали дверь для правоохранителей, командир отделения спустился этажом ниже в окно балкона. Руслан, на весу ухватил женщину ногами в тот же момент, когда через входную дверь ворвались правоохранители с медработниками. Они забрали женщину на безопасное расстояние, а сидевшего в комнате на кровати 3-летнего мальчика передали специалистам медицинской помощи. Медики осмотрели ребенка и убедившись, что мальчик не пострадал, отдали бабушке.

Наш герой находится в пожарной охране с 2005 года и за годы службы побывал в разных чрезвычайных ситуациях и неоднократно участвовал в тушении сложных пожаров. Однако Руслан Чирко и сам остался под впечатлением от такой проведенной операции: "Были разные ситуации в работе, но так спасать человека еще не приходилось. Поскольку женщина угрожала выбросить и ребенка из окна, пришлось действовать резко и мгновенно. Мы вместе по команде с помощью радио ворвались в квартиру и заблокировали женщине все выходы".

Руслан признается, что жене о таком случае на работе не рассказывал, потому что она и так постоянно переживает за него и понимает, что работа спасателя – опасная.