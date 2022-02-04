Ударов является главой ОО "Украинский стяг", члены которой пришли к обменному пункту днем 2 февраля. Следователи считают его организатором акции, которая закончилась дракой со стрельбой.

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Активисту инкриминируют совершение хулиганства. Если в суде его признают виновным, Ударову грозит от 3 до 7 лет заключения.

В прокуратуре говорят о спланированной провокации

Как отметили представители обвинения, члены "Украинского стяга" пришли к пункту обмена валют, заранее подготовившись к провокациям.

Ударов и двое его товарищей якобы выгнали посетителей и начали требовать от работников учреждения финансовые документы.

Прокуроры говорят, что охранники заведения вызвали полицию, но активисты начали распылять перцовый газ. После этого, согласно версии следователей, активисты вместе с вооруженными охранниками выбежали во внутренний дворик, где и произошла драка.

Адвокат Ударова утверждал, что активисты выдвигали вполне законные требования, а конфликт с ними спровоцировали сепаратистские высказывания одного из охранников. При этом юрист подчеркнул, что активисты пришли к обменнику без оружия, а стреляли исключительно охранники.

Выслушав версии сторон, судья Елена Чайка решила отправить Ударова в следственный изолятор до 4 апреля и назначила 99 тысяч гривен залога.

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Задержали 14, но подозревают лишь троих

В день инцидента, 2 февраля, в полиции рассказали о том, что на месте происшествия задержали 14 участников драки. Впрочем, утром 4 января правоохранители отметили, что фигурантами уголовного производства стали лишь 3 человека. Есть ли среди них охранники обменника, неизвестно.