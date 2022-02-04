Ударов є очільником ГО "Український стяг", члени якої прийшли до обмінного пункту вдень 2 лютого. Слідчі вважають його організатором акції, яка закінчилася бійкою зі стріляниною.

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Йому інкримінують вчинення хуліганства. Якщо в суді його визнають винним, Ударову загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

У прокуратурі кажуть про сплановану провокацію

Як зазначили представники обвинувачення, члени "Українського стяга" прийшли до пункту обміну валют, заздалегідь підготувавшись до провокацій.

Ударов та двоє його товарищів нібито вигнали відвідувачів та почали вимагати від працівників установи фінансові документи.

Прокурори кажуть, що охоронці закладу викликали поліцію, але активісти почали розпорошувати перечний газ. Після цього, згідно з версією слідчих, активісти разом з озброєними охоронцями вибігли до внутрішнього дворика, де й сталася бійка.

Адвокат Ударова стверджував, що активісти висували цілком законні вимоги, а конфлікт з ними спровокували сепаратистські висловлювання одного з охоронців. При цьому юрист підкреслив, що активісти прийшли до обмінника без зброї, а стріляли виключно охоронці.

Вислухавши версії сторін, суддя Олена Чайка вирішила відправити Ударова у слідчий ізолятор до 4 квітня та призначила 99 тисяч гривень застави.

Дивіться відео початку конфлікту на Володимирській вулиці у Києві:

Затримали 14, але підозрюють лише трьох

У день інциденту, 2 лютого, у поліції розповіли про те, що на місці події затримали 14 учасників бійки. Втім, вранці 4 січня правоохоронці зазначили, що фігурантами кримінального провадження стали лише 3 особи. Чи є серед них охоронці обмінника, невідомо.