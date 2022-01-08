Погибшего обнаружили прохожие в Киеве на улице Теодора Драйзера. Они сообщили о ряде ранений в районе груди на теле.

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В Киеве зарезали иностранца

На месте происшествия работали следователи полиции и врачи скорой помощи. После осмотра, тело направили на экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

В полиции установили, что погибшим был 53-летний иностранец.

По факту умышленного убийства открыли уголовное производство. Правоохранители разыскивают злоумышленника и устанавливают обстоятельства происшествия.

Справка. Согласно Уголовному кодексу Украины, убийце или убийцам мужчины грозит от 7 до 15 лет заключения.

Жуткие убийства в Украине

Другой смертельный случай произошел в Днепре в начале декабря. Коллега по службе зарезал военного в съемной квартире из-за конфликта.

48-летний мужчина погиб на месте. Злоумышленник попытался скрыть этот случай и вывез тело за пределы города. Его нашли через несколько дней на обочине возле села Губиниха, а виновника задержали.

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Жестокая расправа произошла и в селе во Львовской области после Нового года. 22-летний молодой человек выпивал вместе с отцом и поссорился с ним.



Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы за убийство отца / Фото полиции Львовской области

Во время попойки сын напал на 66-летнего отца и жестоко избил руками и ногами. Затем схватился за нож и несколько раз ударил им мужчину. От полученных травм он умер на месте.