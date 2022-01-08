Загиблого виявили перехожі в Києві на вулиці Теодора Драйзера. Вони повідомили про низку поранень у районі грудей на тілі.

До теми У Києві на Борщагівці посеред вулиці зарізали чоловіка

У Києві зарізали іноземця

На місці події працювали слідчі поліції та лікарі швидкої допомоги. Після огляду, тіло скерували на експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

У поліції встановили, що загиблим був 53-річний іноземець.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують зловмисника та встановлюють обставини події.

Довідка. Відповідно до Кримінального кодексу України, вбивці чи вбивцям чоловіка загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Моторошні вбивства в Україні

Інший смертельний випадок стався у Дніпрі на початку грудня. Колега по службі зарізав військового в орендованій квартирі через конфлікт.

48-річний чоловік загинув на місці. Зловмисник спробував приховати цей випадок та вивіз тіло за межі міста. Його знайшли за кілька днів на узбіччі біля села Губиниха, а винуватця затримали.

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Жорстока розправа сталася і в селі на Львівщині після Нового року. 22-річний молодик випивав разом із батьком та посварився з ним.



Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство батька / Фото поліції Львівщини

Під час пиятики син напав на 66-річного батька та жорстоко відлупцював руками й ногами. Потім схопився за ніж та кілька разів вдарив ним чоловіка. Від отриманих травм, він помер на місці.