По предварительным данным, владелец MINI выезжал с улицы Бальзака на проспект Шухевича, но водитель "британца" превысил безопасную для этого скорость.

Смотрите также В Киеве владелец Jeep потерял сознание за рулем и на скорости влетел в стелу АЗС: ужасное видео

Вследствие такого вождения легковушка оказалась в лесополосе.

Машина превратилась в металлолом



MINI восстановлению не подлежит / Фото "Киева оперативного"

Как выяснили правоохранители, водитель не вписался в поворот и въехал в бровку.

От столкновения его отбросило в кювет, где машина несколько раз перевернулась.

Водитель MINI получил не совместимые с жизнью травмы.



Спасти 24-летнего парня не удалось / Фото "Киева оперативного"

Чтобы извлечь пострадавшего из машины, от которой фактически осталась только груда металлолома, пришлось вызывать спасателей. Бойцы ГСЧС вырезали парня из изуродованной машины. После этого водителя пытались реанимировать, но тот умер на месте происшествия.

Не единственная серьезная авария в Киеве



Volkswagen отбросило на много метров / Фото Magnolia TV

Еще одно ДТП произошло на проспекте Палладина в Киеве. Водитель Mitsubishi якобы поворачивал, не пропустив Volkswagen службы Bolt, из-за чего легковушки столкнулись фактически лоб в лоб. Оба мужчины говорят, что ехали на зеленый сигнал светофора.



Восстановление Mitsubishi будет стоить очень дорого / Фото Magnolia TV

От удара "немец" вылетел на тротуар, проскочил через зеленую зону и остановился в металлической ограде. Сначала медики госпитализировали водителя такси, но впоследствии он вернулся на место аварии.