Інформація про стрілянину надійшла до поліції близько 11:00 19 листопада.
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З автомобіля кілька разів стріляли в повітря
Очевидці повідомили, що водій BMW на мосту Патона кілька разів вистрелив у повітря. На місце інциденту вирушив найближчий екіпаж патрульної поліції.
Правоохоронці скористались записами з камер відеоспостереження і встановили, куди поїхала автівка зловмисників.
У машині знайшли пістолет
Схожу машину поліцейські помітили на вулиці Марії Приймаченко. У BMW сиділи двоє чоловіків. У салоні правоохоронці виявили пістолет. Звідки взяли зброю та чи стріляли з неї – пасажир та водій не змогли відповісти.
У машині було двоє чоловіків / Патрульна поліція Києва
Останні випадки стрілянини в Києві: коротко
- У Дніпрі у ніч на 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина. Кількість постраждалих наразі невідома.
- 18 листопада у Дніпрі у ресторані "Бухта моряка" лунали постріли, інформації про потерпілих немає.
- У Миколаєві в одному з дворів застрелили бізнесмена. Поряд знайшли мисливську рушницю, яку відправили на експертизу.
- В Одесі чоловік під наркотичним сп'янінням взяв у заручниці двох жінок та влаштував стрілянину.
Текст публікації Патрульної поліції Києва:
Учора близько 11-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на мосту Патона. Заявник повідомляв, що водій транспортного засобу BMW, рухаючись мостом, здійснив декілька пострілів у повітря.
Найближчий екіпаж вирушив за адресою. Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто", патрульні встановили напрямок руху автомобіля. Відпрацьовуючи територію, поліцейські побачили автомобіль схожий за описом на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.
Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли. Виявлену зброю вилучили для проведення експертизи.