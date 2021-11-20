Інформація про стрілянину надійшла до поліції близько 11:00 19 листопада.

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З автомобіля кілька разів стріляли в повітря

Очевидці повідомили, що водій BMW на мосту Патона кілька разів вистрелив у повітря. На місце інциденту вирушив найближчий екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці скористались записами з камер відеоспостереження і встановили, куди поїхала автівка зловмисників.

У машині знайшли пістолет

Схожу машину поліцейські помітили на вулиці Марії Приймаченко. У BMW сиділи двоє чоловіків. У салоні правоохоронці виявили пістолет. Звідки взяли зброю та чи стріляли з неї – пасажир та водій не змогли відповісти.

Зверніть увагу! На місце прибули слідчі, знайдений пістолет направили на експертизу.

У машині було двоє чоловіків / Патрульна поліція Києва

Останні випадки стрілянини в Києві: коротко

У Дніпрі у ніч на 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина. Кількість постраждалих наразі невідома.

18 листопада у Дніпрі у ресторані "Бухта моряка" лунали постріли, інформації про потерпілих немає.

У Миколаєві в одному з дворів застрелили бізнесмена. Поряд знайшли мисливську рушницю, яку відправили на експертизу.

В Одесі чоловік під наркотичним сп'янінням взяв у заручниці двох жінок та влаштував стрілянину.

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

Учора близько 11-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на мосту Патона. Заявник повідомляв, що водій транспортного засобу BMW, рухаючись мостом, здійснив декілька пострілів у повітря.



Найближчий екіпаж вирушив за адресою. Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто", патрульні встановили напрямок руху автомобіля. Відпрацьовуючи територію, поліцейські побачили автомобіль схожий за описом на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли. Виявлену зброю вилучили для проведення експертизи.