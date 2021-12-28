Судово-медична експертиза дійшла висновку, що потерпілий помер внаслідок асфіксії. Убивцям чоловіка загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

До теми Моторошна історія з Києва: відомого лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі

Не лишили шансу на порятунок

  • Про зникнення 50-річного лікаря в поліцію повідомили його близькі. Їх турбувало, що він протягом кількох днів не виходить на зв'язок.
  • Перед цим медик у справах поїхав до столиці.
  • Правоохоронці негайно почали пошуки і швидко знайшли страшну розв'язку.
  • З'ясувалося, що чоловік скористався послугами таксистів, аби доїхати до готелю.
  • Імовірно, саме вони позбавили його життя заради пограбування.
  • Забравши цінності та особисті речі чоловіка, двоє іноземців зв'язали його та викинули в лісосмузі під Києвом. Перед цим один із таксистів завдав жертві ударів у голову пляшкою.

У Києві вбили головлікаря з Рівного, підозрюють таксиста-іноземця і його друга
Поліція знайшла тіло лікаря у лісосмузі під Києвом / Фото поліції Києва

Що відомо про затриманих таксистів

Поліція затримала іноземних громадян 1978 та 1985 років народження. Попередньо відомо, що вони – уродженці Киргизії та Узбекистану. Їм інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб.

У Києві вбили головлікаря з Рівного, підозрюють двох іноземців
Чоловікам за скоєне загрожує довічне ув'язнення / Фото поліції Києва

Через вбивство лікаря під Києвом двом таксистам оголосили про підозру: відео